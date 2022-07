Tour de France 2022: Christophe Laporte remporte la 19e étape

Le maillot jaune danois Jonas Vingegaard s'est imposé jeudi en solitaire à Hautacam, dans la 18e étape du Tour de France, la dernière en montagne. Il a devancé de plus d'une minute son dauphin au classement général, Tadej Pogacar. Longtemps en tête, le Belge Wout van Aert a pris la troisième place. Bob Jungels a pris la 23e place (+10' 38''), Kevin Geniets est 52e (+24' 44''). Au classement général, Jungels est 13e (+42' 23'), Kevin Geniets est 52e (+2h 42' 39'').

En cette chaude journée, Pogacar s'est comporté en parfait challenger. Il a multiplié les démarrages (quatre fois !) dans le col de Spandelles, la deuxième des trois ascensions du jour. Jusqu'à sa chute dans la descente, un virage pris trop large et une perte d'adhérence sur les gravillons du bord de la route.

Vingegaard, qui avait lui-même échappé à la chute quelques instants plus tôt, a attendu son rival qui l'a remercié. A l'opposé du duel au couteau entre l'Espagnol Alberto Contador et le Luxembourgeois Andy Schleck dans le Tour 2010 qui avait suscité la polémique à la surprise des "anciens" partisans d'un cyclisme guerrier.

Pogacar, un filet de sang sur la cuisse gauche, est resté ensuite le plus souvent dans le sillage de Vingegaard. Dans la montée finale, longue de 13,6 kilomètres à 7,8 % de pente moyenne, il a tenu le rythme avant de céder à 4,4 kilomètres de la ligne et perdre un peu plus d'une minute sur son rival.