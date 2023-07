Idée de voyage: 2 000 miles en voiture pour devenir fan des Etats-Unis

Après un fabuleux road trip dans l’Ouest américain, on en revient riche de souvenirs inoubliables. On prend aussi des leçons de vie.

Les paysages, comme à Bryce Canyon, transforment même les trajets de liaison en moments forts. L'observatoire offre un superbe panorama sur L.A. Les lève-tôt seront récompensés d'un lever de soleil inoubliable sur Bryce Canyon.

Il faut en manger des kilomètres pour voyager à travers l’Ouest des États-Unis. Mais les paysages, comme on en traverse à Bryce Canyon, transforment même les trajets de liaison en moments forts. «Tout est démesurément clinquant, la super-amabilité des gens est excessive, voire épuisante. Ajoutez-y les fast-foods et le fait que tout soit infiniment éloigné». L’auteur de ces lignes a pu alimenter sa liste de préjugés sur le pays, pour arriver à la conclusion naïve et blasée: «Non, les États-Unis ne m’attirent pas du tout».

Une place de parking de la taille d'un court de tennis

Un «Fais un effort!» et 2 000 miles (3 200 kilomètres) plus tard, il s’est enrichi d’un séjour inoubliable ainsi que d’une leçon de vie: des préjugés qui se révèlent vrais, ça peut être merveilleux.

Yes, tout est immense. Mais pourquoi diable construire des parkings miniatures à la luxembourgeoise quand le pays est assez grand pour que chaque véhicule ait une place de parking de la taille d’un court de tennis? Yes, tout le monde est super-gentil. En quoi c’est un problème, au juste? Et Yes, il y a aussi beaucoup de restauration rapide. Parfois plutôt bonne, il est utile de le préciser.

On ne veut plus voyager autrement

Pour en arriver à cette conclusion, nous sommes allés, en deux semaines, de Los Angeles à Las Vegas, en passant par la Vallée de la Mort. Puis nous avons traversé le Bryce Canyon et le Nevada pour arriver à San Francisco et revenir à Los Angeles via la cossue Santa Barbara.

Et pour faire tomber la dernière idée reçue: Yes, ces endroits sont très éloignés les uns des autres. Mais une fois qu’on a dévalé la «California State Route 1» dans un traîneau américain aux suspensions souples jusqu’à l’absurde, on ne veut plus voyager autrement.

