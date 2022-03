A travers le monde – 2 000 milliards de dollars de pots-de-vin par an

À travers le monde : 2 000 milliards de dollars de pots-de-vin par an

Le fonds souverain de la Norvège, le plus gros au monde, a sommé les 9 000 entreprises dans lesquelles il est investi de lutter contre la corruption.

La corruption engloutit chaque année 2% de la richesse mondiale et nuit au partage équitable de la croissance économique.

«Nous demandons à ce que toutes les entreprises dans lesquelles nous sommes investis aient en place des mesures anticorruption efficaces», a affirmé le patron du fonds souverain de la Norvège, Yngve Slyngstad. Ce fonds est le plus gros au monde avec plus de 1 000 milliards de dollars d'actifs. Dans un document, le fonds norvégien préconise notamment que les conseils d'administration de chaque entreprise s'assurent de l'existence de politiques anticorruption et que celles-ci soient clairement communiquées aux employés.