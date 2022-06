Sud de l'Espagne : 2 000 personnes évacuées en raison d'un violent incendie

Près de 2 000 personnes ont été évacuées, dans la nuit de mercredi à jeudi, en raison d'un violent incendie dans la région de Málaga, dans le sud de l'Espagne.

Selon les autorités andalouses, près de 500 pompiers et membres de l'Unité militaire d'urgence ont été déployés pour éteindre l'incendie, décrit comme puissant et «compliqué» à maîtriser en raison du vent et d'un terrain accidenté «difficile d'accès». D'après les services de secours, «2 000 personnes ont été évacuées» à cause du sinistre. Trois pompiers ont été blessés, dont l'un, victime de graves brûlures, a été évacué vers l'hôpital de Málaga.