2 270 euros par an

Les Français dépensent en moyenne 2 270 euros par an dans les nouvelles technologies (télévision, téléphonie, Internet, PC, consoles de jeux...) et les médias (presse, cinéma, musique).

Les ménages consacrent «aux alentours de 8% de leur revenu» à ce type d’achats et «pour ceux qui gagnent moins, c’est une part encore plus importante», a souligné Sylvain Bethenod, directeur du département télécoms et comportement médias de Médiamétrie qui a publié cette étude, réalisée pour la première fois.

Autre paramètre qui rentre en jeu, la présence d’enfants et de jeunes (11-24 ans) au domicile: dans ce cas, les dépenses montent à 2 920 euros par an. C’est la téléphonie fixe et mobile qui arrive en tête (plus du tiers), devant l’audiovisuel (24 %) et Internet (10 %). Les foyers français sont désormais équipés pour 85 % d’entre eux d’un mobile, pour 35 % d’un écran plat et pour 38 % d’une console de jeux.