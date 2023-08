Marché des transferts: Plus de 2,3 milliards de dépenses, nouveau record pour la Premier League

Le milieu de terrain équatorien de Brighton Moises Caicedo a rejoint Chelsea jusqu’en 2031, pour un montant estimé par la presse britannique à 115 millions de livres (133 millions d'euros), un record dans le championnat d'Angleterre. Chelsea

La richissime Premier League s'est encore distinguée cet été, par des dépenses phénoménales, plus hautes encore que les montagnes de rials déversées par la Saudi Pro League pour attirer les stars d'Europe. Le 25 août, soit une semaine avant la clôture du mercato, les clubs anglais avaient dépensé 1,95 milliard de livres (environ 2,33 mds EUR), selon le cabinet Deloitte's Sports Business Group. Le record de l'été dernier (2,24 mds EUR) est donc d'ores et déjà dépassé et va prendre un coup de vieux, après les ultimes transactions attendues d'ici la clôture, vendredi soir.

Le champion d'Europe, Manchester City, n'a pas multiplié les achats mais il a mis le paquet pour attirer Josko Gvardiol, Mateo Kovacic et Jérémy Doku, en attendant le milieu portugais de Wolverhampton, Matheus Nunes, sur le point d'arriver contre 62 millions d'euros, selon la presse.

Les Citizens pourraient laisser filer le jeune ailier anglais Cole Palmer à Chelsea, encore une fois le grand animateur du mercato en Europe. Les Blues ont été les plus dépensiers, comme lors des deux fenêtres précédentes de transfert, avec parmi leurs plus grosses prises Moises Caicedo, Romeo Lavia, Axel Disasi et Christopher Nkunku.

Italie: la Serie A toujours limitée par le Covid

Les clubs italiens, qui n’ont toujours pas digéré la période Covid (pertes d’1,4 milliard d’euros et endettement de 5,6 mds EUR en 2021/22 selon le rapport annuel publié début août) ont beaucoup vendu et ont privilégié les prêts et joueurs en fin de contrat.

Selon le site Transfermarkt, les clubs de Serie A ont récupéré 976 millions d’euros et dépensé 800 M EUR lors de ce mercato. Le champion en la matière est l’Inter qui a récupéré 132 millions, en vendant douze joueurs, dont son gardien André Onana à Manchester United (35 M EUR). Le finaliste de la Ligue des champions est aussi le club qui a réalisé le transfert plus onéreux de l’été italien, en faisant venir l’international français Benjamin Pavard, pour 32 millions d’euros.

L’AC Milan, qui a récupéré 64 M EUR en cédant Sandro Tonali à Newcastle, a été le club le plus dispendieux (112 M EUR) pour rajeunir son effectif avec Christian Pulisic, Samuel Chukwueze ou Ruben Loftus-Cheek. Mais c’est l’AS Rome qui a réalisé le transfert le plus retentissant en se faisant prêter par Chelsea Romelu Lukaku.

Allemagne: le gros coup Kane

Orphelin d'un avant-centre depuis le départ de Robert Lewandowski en Catalogne à l'été 2022, le Bayern a réalisé le transfert le plus retentissant en Europe, en attirant dans ses filets le capitaine et meilleur buteur de l'histoire de l'Angleterre, Harry Kane, pour 100 millions d'euros plus 10 millions de bonus, soit la recrue la plus onéreuse de l'histoire du club et de la Bundesliga.

Le Bayern a vu sa défense profondément remodelée avec les départs de Lucas Hernandez (Paris SG), Benjamin Pavard (Inter) et Josip Stanisic (prêt à Leverkusen). Les champions d'Allemagne ont activé la clause libératoire de 50 millions d'euros pour recruter le défenseur central de Naples, le Sud-Coréen Kim Min-jae. Le Bayern cherche toujours un remplaçant sur le côté droit de sa défense, et un milieu défensif.

À Francfort, Randal Kolo Muani a séché l'entraînement de mercredi et décidé d'aller au bras de fer avec l'Eintracht, alors qu'il est encore sous contrat jusqu'en 2027. L'international français a fait part de son intention de rejoindre le PSG et a demandé à son club d'accepter l'offre parisienne.

Espagne: Bellingham nouveau galactique

À Madrid, le Real s’est offert un nouveau galactique, l’Anglais Jude Bellingham, 20 ans, pour 103 millions d’euros, et la pépite turque Arda Güler pour 20 millions. Soumis à un fair-play financier encore plus strict que leurs voisins, les clubs de Liga ont dépensé un peu plus de 400 millions d’euros selon le site spécialisé Transfemarkt.

Le Barça, qui tente de sortir de ses difficultés financières par tous les moyens, a continué son grand ménage. Exit les légendes Busquets, Piqué et Alba, dont les salaires pesaient très lourd, mais aussi le Français Ousmane Dembélé, parti au PSG pour 50 millions d’euros et l’Ivoirien Franck Kessié, qui s’est envolé vers Al-Ahli (Arabie saoudite) pour 12,5 millions.

Du côté des arrivées, le milieu de Manchester City, Ilkay Gundogan, a signé libre, tout comme le défenseur espagnol Inigo Martinez. Le Barça n’a pour l’instant dépensé que 3,4 millions d’euros cet été, pour permettre le retour de la sentinelle catalane Oriol Romeu.