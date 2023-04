2 315 flashs de radars fixes sur la seule journée de vendredi

Vendredi dernier, L'essentiel vous a fait vivre de l'intérieur l'opération «Speedmarathon» , une campagne de contrôles de vitesse menée sur 24 heures par la police grand-ducale. Ce lundi, les forces de l'ordre ont livré le bilan, plus ou moins équivalent à celui de l'an dernier. Sur l'ensemble de la journée, les agents étaient mobilisés sur environ 180 points de contrôle, une trentaine de plus qu'en 2022, et ont distribué 250 amendes. «Six permis de conduire ont été retirés sur place suite à des excès de vitesse», précise le rapport. Et pourtant les automobilistes avaient été largement informés.

En parallèle, le radar-remorque installé sur l'A4 en direction d'Esch-sur-Alzette a enregistré 112 excès de vitesse. Plus largement, les radars fixes du pays ont flashé 2 315 fois sur la journée de vendredi. Commissaire en chef du service de la circulation et de sécurité routière au sein de la police grand-ducale, André Schaack soulignait pour L'essentiel que le but de l’opération «Speedmarathon» n’était pas d’obtenir le plus grand nombre possible d’avertissements taxés et de retraits de permis de conduire, mais de mettre en avant le volet préventif: «Nous voulons discuter de ce sujet avec les usagers de la route».