Course au Luxembourg: 2 500 concurrents attendus à l’Ironman de Remich

L’Ironman de Remich est de retour ce dimanche. Près de 2 500 concurrents se mesureront aux 1,9 km de natation, 90 km de vélo et 21,1 km de course à pied.

Le dernier Ironman dans son format normal a eu lieu en 2019.

Décalé de juin à septembre et amputé de la natation à cause d'une algue présente dans le lac de Remerschen l'année passée, l'Ironman 70.3 de Remich va retrouver cette année son format habituel. Dimanche dès 8h45, près de 2 500 concurrents devraient se lancer à l'assaut des 1,9 km de natation dans la Moselle, des 90 km de vélo au milieu des vignes et des 21,1 km de course à pied.

Pour cette dernière partie, les participants ne s'élanceront plus vers le nord, mais prendront la direction du sud et de Schengen. Avec un week-end qui s'annonce caniculaire, cette portion devrait être difficile. «La course à pied va être une vraie galère, estime Christian Krombach, le président de la Fédération luxembourgeoise de triathlon. Les participants devraient commencer à courir vers midi et seront sur le macadam avec très peu d'arbres pour les ombrager».

Une vingtaine de professionnelles

Cette année, une vingtaine de concurrentes professionnelles seront au départ, mais pas d'hommes à cause de la nouvelle organisation en vigueur dans les Ironman.

La course servira également de juge de paix pour les championnats du Luxembourg avec Adrien Rossignon, Éric Wagner et Éric Gonderinger comme favoris chez les hommes et Anja Dziadek, Carmen Coljon et Runa Egilsdottir candidates chez les dames.