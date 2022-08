Au Luxembourg : 2 500 personnes à vacciner contre la variole du singe

Le gouvernement estime à 2 500 le nombre de personnes à vacciner au Luxembourg contre la variole du singe. C'est ce qu'indique Paulette Lenert, la ministre LSAP de la Santé, dans une réponse parlementaire. Pour rappel, 1 400 doses de vaccin ont été livrées au Grand-Duché. La campagne de vaccination a démarré mardi. En sachant que la primo-vaccination nécessite deux doses à 28 jours d’intervalle et une troisième dose chez une personne immunodéprimée.

«Une nouvelle livraison de vaccins est prévue pour la fin de cette année, sans date de livraison exacte ni quantité exacte encore connues, explique Paulette Lenert. Il est également possible que certains pays n'utilisent pas toutes leurs doses, et qu'ils les mettent ensuite à la disposition d'autres pays».

Un enfant infecté

La ministre ajoute que l'Agence européenne des médicaments (EMA) est en train d'évaluer si un mode d'administration différent pourrait permettre de vacciner avec une dose plus faible par personne, et donc permettre à un plus grand nombre de personnes d'être vaccinées. «Si l'EMA devait émettre une recommandation à cet égard, le Luxembourg y souscrirait très probablement», note-t-elle.