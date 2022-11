Australie : 2 500 personnes posent nues sur la plage contre le cancer de la peau

Bondi Beach est devenue, à l’aube, une plage nudiste quand les 2 500 volontaires de tous âges et dans le plus simple appareil ont posé pour le photographe américain Spencer Tunick, qui leur lançait ses instructions par haut-parleur depuis une plateforme surélevée. Cet événement baptisé «Strip Off for Skin Cancer» («Déshabillez-vous pour le cancer de la peau») était organisé en collaboration avec une association encourageant les Australiens à se faire régulièrement examiner par un dermatologue.