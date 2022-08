Vietnam : 2 500 prisonniers vont être libérés

Grâce limitée

Cette grâce de masse est l'une des plus limitées de ces dernières années en raison d'une «réglementation plus stricte» sur les amnisties, a déclaré Pham Thanh Ha, un haut-fonctionnaire de la présidence. En 2015, plus de 18 000 personnes avaient été libérées, tandis que l'année dernière, le chiffre était de 3 000. Le pays ne libère généralement jamais les activistes.