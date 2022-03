En Lorraine : 2 villes critiquées à cause d'un leader palestinien

Le préfet de Meurthe-et-Moselle a demandé aux communes de Vandœuvre-lès-Nancy et Villerupt de retirer deux délibérations relatives à Marwan Barghouti, actuellement en prison.

Dans un courrier, la préfecture a demandé au maire (Front de gauche) de Villerupt, Alain Casoni, «de retirer la délibération du 9 octobre 2017 (NDLR: décernant le titre de citoyen d'honneur de la ville de Villerupt, à Marwan Barghouti) et de procéder à l'enlèvement (de son portrait) affiché sur la façade de l'hôtel de ville». «Le préfet mésestime de façon grave un article de la Constitution française qui dit qu'une collectivité s'administre librement», a réagi M. Casoni, «étonné de cette réaction tardive».

«Le combat que mène M. Barghouti pour la libération du peuple palestinien mérite d'être reconnu et soutenu au niveau international», a ajouté M. Casoni, précisant que sa commune «depuis des décennies, a pris l'habitude de faire citoyen d'honneur un certain nombre de personnalités». Un même courrier prie la commune de Vandœuvre-lès-Nancy de retirer «un vœu ayant pour objet de demander la libération de Marwan Barghouti, la reprise des négociations en vue d'aboutir à une paix durable à travers une solution à deux États dans les frontières de 1967 et le respect des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies», adopté lundi par le conseil municipal.