Covid-19 : 20 000 Allemands vivant en Chine vont être vaccinés avec le Pfizer/BioNTech

Pékin ne mise que sur les vaccins chinois

Dès 2021, des diplomates, ainsi que leur famille, avaient déjà reçu des vaccins à ARN messager en Chine, mais ceci n’avait pas été largement ébruité. Or, des études suggèrent que les vaccins chinois – mis au point à l’aide d’une technologie plus ancienne – offrent une protection à long terme moins efficace et préviennent moins de cas graves et de décès que les vaccins étrangers à ARN messager, que Pékin refuse jusqu’ici d’utiliser.