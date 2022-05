A Thionville: 20 000 euros d'amende pour avoir loué sur Airbnb son appart à des prostituées

À Thionville : 20 000 euros d'amende pour avoir loué sur Airbnb son appart à des prostituées

THIONVILLE – Le tribunal correctionnel de Thionville a condamné un trentenaire à une forte amende, en raison de l'activité de ses locataires.

Dénoncé par les autres propriétaires de l'immeuble, manifestement très contrariés par les allées et venues nocturnes fréquentes et le défilé des hommes dans le couloir, l'accusé a plaidé l'ignorance, lui qui possède avec son épouse cinq appartements, dont quatre mis en location sur Booking et Airbnb. Le tribunal l'a finalement condamné à une forte amende et a interjeté l'appel formulé par son conseil.