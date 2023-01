Au Brésil : 20 000 euros dans un resto… Les invraisemblables dépenses de Jair Bolsonaro

Dépense de cinq millions

Révélations en cascade

Le site internet d'informations Uol a par exemple relevé qu'1,2 million de réais (environ 217 000 euros) avaient été dépensés au cours des 28 jours de vacances de fin d'année officielles de l'ex-chef de l'Etat en 2019, 2020 et 2021. Un paiement de plus de 71 000 réais (près de 13 000 euros) a par exemple été effectué le 2 janvier 2022 dans une station-service de l'Etat de Santa Catarina (sud), où M. Bolsonaro avait suscité un tollé en faisant du jet-ski pendant que de terribles inondations touchaient plusieurs régions de son pays.

20 000 euros dans un modeste restaurant

La plus grosse dépense en alimentation est également celle qui pose le plus de questions: 109 266 réais (environ 20 000 euros) déboursés en une seule fois dans un modeste restaurant de Boa Vista, dans l'Etat amazonien de Roraima (nord). De quoi commander plus de 2 000 fois le plat le plus cher, du poulet rôti avec de la farine de manioc, au prix modique de 50 réais (neuf euros).