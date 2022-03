Grande Région : 20 ans de prison pour le meurtre de sa compagne

NANCY - La cour d'assises de Meurthe-et-Moselle a condamné vendredi un homme de 39 ans à 20 ans de réclusion criminelle pour le meurtre en 2014 de sa compagne.

L'avocate générale avait requis 22 ans de réclusion criminelle à l'encontre de l'accusé, Hafid Mallouk, qui n'assistait plus depuis lundi à son procès, ouvert le 22 janvier. «C'est une façon d'expliquer l'anxiété, le poids de la culpabilité, culpabilité dans laquelle il est enfermé parce qu'il est dans un déni profond», avait tenté de justifier l'un de ses avocats, Alexandre Bouthier. Me Bouthier avait demandé aux jurés d'écarter le meurtre sur conjoint, qui faisait encourir la réclusion criminelle à perpétuité à son client, et de requalifier les faits en coups mortels.

Il a toujours nié

L'accusation s'est appuyée notamment sur une fracture de la mandibule consécutive à «un choc contondant violent» et la présence de nombreuses traces de sang dans l'appartement et la voiture familiale pour établir qu'une «action violente, dans la chambre du couple, dans la nuit du 28 au 29 juin» était à l'origine de la mort de Julie Martin. Mallouk et la victime, qui s'étaient rencontrés en 2009 et avaient eu une fille en 2010, formaient un couple fusionnel, selon leur entourage.