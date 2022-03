A Nancy en 2010 – 20 ans de prison pour une agression mortelle

À Nancy en 2010 : 20 ans de prison pour une agression mortelle

NANCY - Trois frères ont été condamnés mercredi à 15 à 20 années de réclusion criminelle pour l'agression de plusieurs personnes, dont l'une mortellement, en 2010.

Jérémy, Rémy et David Colin, âgés respectivement de 21, 22 et 24 ans, n'avaient reconnu qu'une partie des agressions. Ils ont toujours nié leur participation à celle, mortelle, de Grégory L'homme, 33 ans, roué de coups de poings et de pieds à la sortie d'une discothèque dans un quartier résidentiel de Nancy, le 3 janvier 2010. L'accusation avait requis des peines allant de 25 à 30 ans de réclusion criminelle à leur encontre.