Guy Feyder : «20% de bio en 2025, ce n'est pas réaliste»

LUXEMBOURG – Président de la chambre d'Agriculture, Guy Feyder est l'invité de la «Story» de L'essentiel Radio tout au long de la semaine.

La séquence du 29 juin

Un objectif jugé irréaliste par Guy Feyder, président de la chambre d’Agriculture. «Quand cela a été annoncé, on m’a demandé plusieurs fois si c’était réaliste. J’ai répondu que non. Je n’ai pas changé d’opinion. Ce n’est pas réaliste, mais on essaye» sourit-il.