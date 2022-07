À Luxembourg-Ville : 20% des vel'OH! ont disparu dans la nature

LUXEMBOURG - 20 000 personnes sont abonnées au service vel'OH! de la capitale. Un succès grandissant qui n'est pas sans conséquences négatives.

vélo Sur les 1200 Vel'OH! présents théoriquement à Luxembourg-Ville, 250 sont introuvables. Vincent Lescaut

Des vel'OH! aux quatre coins du pays, voire bien au-delà des frontières du Grand-Duché. À Luxembourg, le succès des vélos en libre-service à assistance électrique n'est plus à démontrer, et il n'est pas sans conséquences inattendues. «Le comportement incivique de certains utilisateurs pose questions», regrette la bourgmestre Lydie Polfer.

«On a déjà vu des jeunes rouler à trois sur un vel'OH! et on constate également de nombreuses dégradations sur les vélos présents dans le quartier Gare. Que faire? On aimerait pouvoir les sanctionner, mais seule la police est habilitée à le faire... C'est extrêmement frustrant, car même dans la nouvelle loi en préparation, les agents communaux ne pourront pas intervenir pour empêcher ce type de comportement».

«Lorsque le collège communal actuel a introduit, en 2017, les Vel'OH! avec assistance électrique, on pensait que le succès serait au rendez-vous», se souvient Serge Wilmes, Premier échevin. «Cinq ans après, on doit reconnaître que l'on est dépassé, car il y a désormais plus de 20 000 abonnés.

Des vélos retrouvés en Belgique

C'est un succès énorme, mais on est également victime de ce succès. Les actes de vandalisme se multiplient et on constate également que des vélos disparaissent dans la nature. JCDecaux est le prestataire et nous sommes la première ville où ils ont introduit un système électrique. Réparer les vélos cassés, ça prend du temps et pour en commander de nouveaux, il faut attendre entre 12 et 16 mois».

Et certains chiffres commencent à donner le tournis. Sur les 1200 Vel'OH! présents théoriquement à Luxembourg-Ville, 250 ne donnent plus signe de vie. Plusieurs lecteurs de «L'essentiel» nous ont d'ailleurs envoyé récemment des photos de Vel'OH! à Esch-sur-Alzette ou encore à Arlon en Belgique, à plus de 20 km des stations présentes au cœur de la capitale.

Quant au prix de l'abonnement, 18 euros par an, certains se demandent aujourd'hui s'il est toujours en phase avec la réalité. «Ce prix très démocratique, c'est une volonté politique», conclut Serge Wilmes. «Pour que plus de gens les utilisent dans leurs déplacements et comme alternative au niveau de la mobilité. On va garder ce tarif, car on ne veut pas rendre le vel'OH! moins attrayant».