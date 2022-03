Emploi au Luxembourg : 200 000 frontaliers prévus d'ici mi-2019

LUXEMBOURG - Fin avril, les travailleurs frontaliers étaient au nombre de 194 972. Un chiffre qui progresse mois après mois.

Chaque jour, 194 972 frontaliers passaient la frontière à fin avril, dont 190 209 étaient des salariés et 4 763 des travailleurs indépendants. En 1990, le Grand-Duché comptait à peine 33 000 frontaliers, après en avoir compté 13 000 dix ans plus tôt. À l’époque déjà, politiques, économistes et commentateurs pensaient dur comme fer que le pays ne pourrait pas absorber davantage de main-d’œuvre venant hors des frontières.

Et pourtant, près de 30 ans plus tard, le nombre a été multiplié par six et ne cesse de croître mois après mois. La dynamique du marché de l’emploi pourrait même contribuer à ce que la barre symbolique des 200 000 travailleurs frontaliers soit dépassée «d’ici mi-2019 si la croissance des emplois se poursuit au même rythme», selon les estimations de Bastien Larue, du Statec. Cette croissance soutenue profite évidemment à l’économie et aux finances publiques, mais pose de gros problèmes de mobilité.