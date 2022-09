En Australie : 200 cétacés meurent échoués sur une plage

Des images aériennes ont montré des dizaines de mammifères noirs et brillants échoués sur Ocean Beach, le long d’une vaste plage de sable au contact des eaux froides de l’océan Austral. «Sur la plage, nous avons encore environ 35 animaux encore vivants et ce matin, le principal objectif sera de les sauver et de les libérer», a déclaré M. Clark qui dirige les opérations. «Malheureusement, le taux de mortalité pour cet échouage est élevé. C’est essentiellement dû aux conditions sur Ocean Beach», a-t-il souligné.