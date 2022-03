En Afrique du Sud : 200 personnes coincées dans une mine d'or illégale

Onze premiers mineurs ont été sortis dimanche d'un site d'extraction clandestin près de Johannesburg. Ils sont pris au piège suite à la chute d'un bloc de rochers la veille.

Les mineurs ont été sortis à l'aide d'une échelle et d'équipements lourds.

«Nous sommes entrés en communication avec une trentaine de mineurs coincés. Ils nous dit qu'il y en avait 200 autres en dessous d'eux», selon l'organisation privée de secours d'urgence ER24. Des responsables municipaux n'ont de leur côté corroboré que le chiffre d'une trentaine de personnes prises au piège. Les mineurs étaient descendus samedi dans la mine exploitée illégalement, creusée derrière un stade de cricket. Ils n'avaient pas pu ressortir en raison de la chute d'un bloc de rocher et de gravats qui ont bloqué l'issue du puits avant l'intervention d'engins. De l'eau et de la nourriture avaient été descendues à l'aide d'une corde dans un premier temps.

Des accidents fréquents dans les mines sud-africaines

Les accidents de mines sont relativement fréquents en Afrique du Sud, un pays riche en minerais et dont les mines sont les plus profondes du monde, qu'elles soient exploitées légalement ou non. Huit mineurs au moins ont été retrouvés morts il y a deux semaines après un incendie provoqué par une secousse tellurique dans une mine d'or à l'ouest de Johannesburg.