Le Maroc pleure les victimes du séisme, le bilan dépasse les 2 000 morts

Le Maroc pleure ses morts dimanche après un violent séisme au sud-ouest de Marrakech dans lequel ont péri plus de 2 000 personnes, selon le dernier bilan officiel, susceptible de s'aggraver au fil des recherches. Le tremblement de terre de la nuit de vendredi à samedi, de magnitude 7 selon le Centre marocain pour la recherche scientifique et technique (6,8 selon le service sismologique américain), est le plus puissant à avoir jamais été mesuré au Maroc. Il a fait au moins 2 012 morts et 2 059 blessés, dont 1 404 sont dans un état très grave, a annoncé samedi soir le ministère de l'Intérieur.