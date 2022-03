2008 comptera une seconde en plus

Les fêtards de la Saint Sylvestre devront patienter un tout petit peu avant de s’embrasser pour la nouvelle année: les gardiens du temps universel ont rajouté une seconde à l’année écoulée.

Mais pourquoi donc l’année 2008 sera-t-elle plus longue? Sombre histoire de rotation de la Terre qui ne tournerait pas tout à fait rond… Ou plutôt qui tournerait de façon irrégulière. Les horloges atomiques mondiales (les horloges qui décomptent mathématiquement), précises au milliardième de seconde, compteront une seconde de plus lorsque viendra l'heure de 23 heure 59 minutes et 59 secondes en temps universel UTC (Coordinated Universal Time).