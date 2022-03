Albums en vue : 2010 sera riche en nouvelles sorties

Gorillaz, Fergie et Kylie Minogue s'apprêtent à conquérir les charts cette année. Ils ne sont pas les seuls à sortir un nouvel album.

Lady GaGa ne s'absentera pas longtemps de la scène pour enregistrer son nouvel album. afp

Après Rihanna, Robbie Williams et Black Eyed Peas en 2009, d'autres grands artistes sortent cette année du studio pour présenter leur nouvel album. Les trip-hopeurs britanniques de Massive Attack comptent parmi les premiers à refaire surface, le 8 février, avec l'album «Heligoland».

Damon Albarn, de Blur, reviendra avec son projet Gorillaz, en mars, tout comme Kylie Minogue. La star de la pop compte sur le soutien de Stuart Price qui a notamment produit l'album «Confessions on a Dance Floor», de Madonna. D'autres artistes déjà confirmés seront également de retour. Pour Nelly Furtado, Fergie des Black Eyed Peas et le groupe de Gwen Stefani, No Doubt, il faudra pourtant attendre la fin de l'année pour pouvoir écouter leurs nouveaux albums.

Après s'être fait remarquer comme nouveaux talents, Duffy, Micky Green, Feist et Adele devront prouver cette année qu'elles sont capables de confirmer leur succès. Pour Lady GaGa, qui a vendu 8 millions d'exemplaires de son premier album, «Fame», 2010 s'annonce chargée avec une tournée et la sortie d'un second album au troisième trimestre.

Les amateurs de rock découvriront, eux, les nouveautés de Liam Gallagher (ex-Oasis, en juillet), Red Hot Chili Peppers et Linkin Park (en automne). Noir Désir a prévu un retour en fin d'année. Et pour tous ceux qui aiment le rap, The Game et Drake présenteront, en février, le résultat de leur travail en studio.

Kerstin Smirr