Automobile : 2040 plutôt que 2035 pour la fin du moteur thermique?

L'Italie, soutenue par quatre autres pays, propose de reporter à 2040 la fin de la vente de voitures à moteur thermique dans l'UE, contre 2035 dans la proposition de Bruxelles.

Dans le cadre de son ambitieux plan climat la Commission européenne a proposé en juillet 2021 de réduire à zéro les émissions de CO2 des voitures neuves dans l'UE à partir de 2035, ce qui entraînerait de facto l'arrêt des ventes de véhicules essence et diesel au profit de motorisations 100% électriques. Le Parlement européen a entériné cet objectif 2035 début juin , et les États membres doivent désormais tenter, lors d'une réunion des ministres européens de l'Environnement mardi à Luxembourg, de s'entendre sur leur position commune.

Or, une proposition de l'Italie et signée par la Bulgarie, le Portugal, la Roumanie et la Slovaquie plaide pour un report de 5 ans du calendrier afin d'éviter «des coûts disproportionnés et inutiles pour le secteur automobile comme pour les consommateurs». Ce texte, qui sera soumis vendredi aux ambassadeurs des Vingt-Sept lors d'une réunion à Bruxelles, propose d'imposer une réduction de 90% des émissions pour les ventes de voitures individuelles neuves en 2035, avant d'atteindre le zéro émission en 2040.