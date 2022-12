Julien Henx : Record national battu! «21’’57, on peut parler de sprint!»

«21’’57, on peut parler de sprint!», a-t-il confié à l'issue de la course. «J’ai passé une très bonne matinée. L’échauffement était parfait. Les sensations étaient là. Je me suis échauffé avec la combinaison de course pour les sensations. Je me suis vraiment fait plaisir! La place a peu d’importance aujourd’hui, le temps suffit à mon bonheur».