Suivez la fête nationale en direct: 21 coups de canon pour célébrer le Luxembourg

Des concerts aux quatre coins du centre-ville, des parents motivés accompagnés d’enfants impatients, et surtout une température très clémente qui va permettre à tout le monde, et à beaucoup de monde, de monter progressivement dans les tours au fil de la soirée!

«Après deux années sans véritable fête nationale», rappelle Gilles, père de famille domicilié près d’Echternach, «tout le monde est très heureux de revenir à Luxembourg-Ville. Pour les enfants, par exemple, c’est une premières expérience et ils sont très contents. On est surtout là pour profiter de l’ambiance et pour revoir des copains. On espère que les enfants vont tenir le coup jusqu’au feu d’artifice».