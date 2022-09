22 ans de prison pour le cerveau du braquage d'une bijouterie au Luxembourg

Le 20 mars 2018, deux hommes grimés en vieillards cambriolaient la bijouterie, emportant avec eux 87 montres de luxe – Rolex et Patek Philippe. Un butin qui se chiffre à plus de deux millions d'euros. L'équipe de malfaiteurs avait ensuite pris la direction de la France, où la police judiciaire a alors tenté d'intercepter leurs deux voitures à Limas (Rhône), à la sortie de l'autoroute A6. Vers 2h30, deux des malfaiteurs sont interpellés sans incident dans la voiture de tête. Le deuxième véhicule est repéré peu après, mais son passager, armé d'un fusil d'assaut, tire à plusieurs reprises en direction de la Brigade de recherche et d'intervention (BRI), sans faire de blessés, avant de prendre la fuite.