Mexique: 22 corps retrouvés dans des fosses clandestines

La découverte a été faite et rapportée par le collectif Amour, pour les disparus de Tamaulipas, région frontalière des États-Unis touchée par la violence liée au crime organisé. Jorge Cuéllar a ajouté que le parquet local était en charge de l’enquête et que le nombre final de corps serait communiqué a posteriori. La majorité des ossements retrouvés sont restés sous terre 10 et 14 mois, a-t-il précisé.