22 km de bouchons enregistrés entre 13h et 14h, vendredi, avant le tunnel du Gothard, en Suisse, en direction de l'Italie. Le record de 28 km, enregistré en 1999, n'était pas loin.

Pas loin d'un record : 22 km de bouchons, 3h40 d'attente, au tunnel du Gothard entre la Suisse et l'Italie!

Les automobilistes n’en finissaient plus de patienter sur la route des vacances, en Suisse, vendredi. Alors que le bouchon à l’entrée nord du tunnel Gothard a atteint 12 km de long jeudi soir, il a presque doublé le lendemain. Vers 7h30, la colonne de voitures était de 16 km, puis elle s’est rallongée au cours de la matinée pour atteinte 22 km entre 13h et 14h, soit un temps d’attente de 3h40. À 17h, le bouchon n’était plus «que» de 15 km, soit un temps d’attente de 2h15.

A noter que cette surcharge de trafic s’est répercutée à la frontière avec l'Italie, à Chiasso. Vers 16h, on enregistrait une queue de 4km avant la douane.

Presque le record

Ce bouchon gigantesque avant le tunnel a même frôlé son record historique. Les plus longues files de voitures devant le Gothard avaient en effet été mesurées à la Pentecôte, en mai 1999, et également à la Pentecôte en mai 2018. Dans les deux cas, la queue avait atteint 28 km de long. Mais en 1999, l'autoroute alternative A13 avait dû être fermée en raison d'inondations. Et en 2018, c’est le tunnel du San Bernardino qui avait été fermé. Cette année, rien de cela.