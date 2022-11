En Turquie : 22 personnes arrêtées après l'explosion d'Istanbul

Le ministre de l’Intérieur turc Suleyman Soylu a accusé le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) pour l’attentat qui a fait au moins six morts dimanche dans l’artère commerçante d’Istiklal, à Istanbul, et a annoncé l’arrestation d’une vingtaine de suspects, dont un qui aurait placé la bombe. «La personne qui a déposé la bombe a été arrêtée. (…) D’après nos conclusions, l’organisation terroriste PKK est responsable» de l’attentat, a affirmé Suleyman Soylu dans une déclaration nocturne, relayée par l’agence officielle Anadolu et les télévisions locales. 21 autres suspects ont aussi été arrêtés, a-t-il ajouté.

«Vil attentat»

L’attentat, qui n’a pas été revendiqué, a fait six morts et 81 blessés dont la moitié ont dû être hospitalisés. Parmi les victimes, toutes des citoyens turcs, figurent une fille de 9 ans et une autre de 15 ans. L’attentat est survenu en pleine après-midi dans la rue piétonne ultra-populaire d’Istiklal le dimanche, qu’arpentent les Stambouliotes et les touristes. Fermé immédiatement après l’attentat, l’accès à la rue est de nouveau autorisé lundi matin, ont rapporté les médias turcs.