Météo: 23 à 25C attendus la semaine prochaine au Luxembourg

Météo : 23 à 25°C attendus la semaine prochaine au Luxembourg

LUXEMBOURG – Les températures seront quasi estivales, à partir du milieu de la semaine prochaine, grâce à un anticyclone solidement installé sur l'Atlantique.

La semaine prochaine s'annonce quasi estivale au Grand-Duché, selon les prévisions de MeteoLux. Les températures vont grimper au fil des jours pour atteindre de 21 à 23°C lundi, 22 à 24°C mardi, et même 23 à 25°C mercredi, avec un soleil de plus en plus généreux. Autant dire que la Journée de l'Europe, lundi, ainsi que les jours suivants s'annoncent sous les meilleurs auspices.

Dans la nuit de samedi à dimanche, la perturbation venue d'ouest et les précipitations qui l'ont accompagnée s'évacueront vers l'est, laissant la place à un temps de plus en plus sec et ensoleillé. Un anticyclone solidement installé sur l'Atlantique et une masse d'air chaud dirigée vers nos régions avec un flux de secteur ouest sont à l'origine de cette belle séquence qui s'annonce. Un temps idéal pour ressortir les barbecues et/ou déguster une bonne glace!