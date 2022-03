Colombie : 23 dissidents des ex-FARC abattus par l'armée

Deux anciens chefs des FARC ont été notamment tués lors d’une opération de l’armée colombienne jeudi, près de la frontière avec le Venezuela.

Après avoir «trahi» l’accord de paix signé en 2016 entre les FARC et le gouvernement, Arturo «s’est réfugié au Venezuela et a cherché, à partir de là, à réactiver ces groupes dissidents pour poursuivre ses méfaits», a poursuivi le ministre. Son groupe armé «menait, de ce côté-ci de la frontière, des assassinats ciblés touchant des citoyens et même un attentat à la bombe qui a touché la localité de Saravena», a ajouté Diego Molano, sans donner de détails sur l’opération militaire. Un autre chef rebelle, connu sous le nom d’«Ernesto» est également mort dans l’opération.