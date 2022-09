Au Vietnam : 23 morts dans l'incendie d'un karaoké

Un incendie a fait 23 morts et 11 blessés dans la nuit de mardi à mercredi dans un karaoké à Binh Duong, près d'Hô Chi Minh-Ville, dans le sud du Vietnam, a indiqué mercredi à l'AFP un responsable local. Un précédent bilan faisait état de 12 décès. «Nous sommes toujours à la recherche de plus de victimes. La cause de l'incendie n'a pas été déterminée et fait l'objet d'une enquête», a précisé ce responsable, Nguyen Thanh Ham.