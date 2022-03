«24 heures électroniques»

ESCH-BELVAL - Les «24 heures électroniques» se mettront en route samedi à midi pour un jour et une nuit dédiés à l'électro. Des work-shops seront proposés samedi dans l'après-midi. La soirée électro avec entre autres Cassius, Digitalism et Tiefschwarz ainsi que des DJ luxembourgeois débutera à 22 h dans le club, le foyer, la grande salle et le Rockhalicious. Un brunch sera proposé à partir de 10 h, dimanche, avec United Instruments of Lucilin.