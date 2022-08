Palestine : 24 morts dont des enfants à Gaza

Vingt-quatre personnes dont six enfants sont mortes dans la bande de Gaza depuis le début de la flambée de violences entre Israël et le groupe Jihad islamique, a annoncé samedi le ministère de la Santé dans l'enclave palestinienne.

Le ministère a affirmé que ces victimes avaient été tuées dans des frappes israéliennes depuis vendredi. Les autorités israéliennes contredisent ce bilan et assurent que plusieurs enfants palestiniens ont été tués samedi soir à Jabalia (nord) par un tir de roquette raté du Jihad islamique vers Israël, et non par l'armée.