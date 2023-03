Au Burundi : 24 personnes arrêtées pour «pratiques homosexuelles»

Les autorités burundaises ont récemment arrêté 24 personnes pour «pratiques homosexuelles», a appris vendredi l'AFP de source judiciaire et auprès d'un militant des droits humains.

«Ils sont accusés de pratiques homosexuelles et d'incitation aux pratiques homosexuelles envers des adolescents garçons et filles à qui ils donnent de l'argent», a affirmé ce militant, dénonçant «des accusations absurdes et sans fondement». Le gouverneur de la province de Gitega, Venant Manirambona, a confirmé ces arrestations à l'AFP mais a refusé de fournir des détails, faisant valoir que l'enquête judiciaire était en cours.