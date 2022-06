Impôts au Luxembourg: 25 000 déclarations de revenus de 2019 pas encore clôturées

Près de 8% des déclarations de revenus de particuliers de l'exercice 2019, soit 24 394 dossiers, n'avaient pas encore été imposées fin avril 2022, a révélé mardi la ministre des Finances, Yuriko Backes, interpellée par le député Sven Clement. Elle précise que ces dossiers non clôturés sont liés à des déclarations «pas encore déposées, soumises tout récemment ou avec retard, ou de fichiers en phase d'instruction». Par ailleurs 8 728 cas pour 2018 (2,93%) et 922 cas pour 2017 (0,39%) ne sont pas encore imposés.

Il y a un an, en juin 2021, l'administration des contributions directes évoquait auprès de L'essentiel quelque 70 000 déclarations en suspens pour 2019 (dont plus de 20 000 ne sont pas encore parvenues à ce jour à l’Administration des contributions directes), environ 22 00 pour 2018 (dont près de 20 000 non reçues). Ce nombre tombait ensuite à quelque 4 000 dossiers en suspens en 2017 et quelques centaines pour 2016.