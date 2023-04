Chirurgie esthétique: 25 000 dollars pour faire réduire ses fesses

Comme la starlette Blac Chyna, de plus en plus de femmes décident de revenir à des fesses plus proportionnées à leur corps et d’abandonner le lifting brésilien des fesses (BBL), la tendance incontournable de ces dernières années popularisée par les sœurs Kardashian-Jenner, une procédure qui consiste à aspirer la graisse d’une autre partie du corps de la patiente et à l’injecter dans la zone des fesses afin de leur donner plus d’ampleur.