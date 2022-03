Entreprise au Luxembourg : 25 millions pour des pare-brise dernière génération

GREVENMACHER - Le fabricant de pare-brise Carlex Glass a inauguré ce lundi une ligne de production lui permettant de s'adapter aux évolutions dans le domaine de l'automobile.

Cette «Laminating Line 5» ne vient pas contribuer à l'augmentation des volumes - la capacité est de 1,4 million de pare-brise et 1,2 million de vitres arrière - mais plutôt permettre de réaliser des produits adaptés à des technologies avancées, comme l'affichage tête haute intégrée au pare-brise. « Les acheteurs de l'industrie automobile se montrent toujours plus exigeants en termes de qualité d'optique, de réalisations ''sur mesure'' et de forme et de qualité des pare-brise», justifie Carlex Luxembourg, membre du groupe japonais Central Glass, qui a repris les sites de production de verre automobile de l'américain Guardian en 2014.