En Europe : 250 000 faux billets retirés de la circulation

Quelque 251 000 faux billets en euros ont été retirés de la circulation au premier semestre 2019, soit une baisse de 4,2 % par rapport au dernier semestre. Selon une indication de la Banque centrale européenne, plus de 80% de ces billets contrefaits étaient des coupures de 20 et 50 euros. La probabilité de recevoir une coupure contrefaite est minime. En effet, le nombre de billets contrefaits demeure très faible comparé au nombre de billets authentiques en circulation, qui n’a cessé d’augmenter. Actuellement, plus de 22 milliards de billets en euros sont en circulation, pour une valeur totale d’environ 1 200 milliards d’euros.