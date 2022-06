Ultracycliste luxembourgeois : 2 500 km en 5 jours: Diseviscourt remporte la Race Across France

Le Luxembourgeois a passé la ligne le premier, ce vendredi matin, aux premières heures du jour.

Parti de Normandie, le 18 juin, le Luxembourgeois Ralph Diseviscourt a remporté l’Across Race France ce vendredi, au petit matin, sur une plage de Mandelieu (près de Cannes) en bouclant le parcours de 2 500 km en 5 jours, 9 heures et 45 minutes.

L’ex-champion du Luxembourg – qui fêtera ses 46 ans la semaine prochaine – a enchaîné cinq étapes de respectivement 678, 566, 376, 321 et 407 km et gravi des cols mythiques tels le Ventoux, le Galibier, le Télégraphe ou encore le Cormet de Roselend.

L’ultracyclisme consiste à parcourir de très longues distances. La course la plus connue est la Race Across America, qui traverse tous les ans les États-Unis d’est en ouest, sur 4 800 km.