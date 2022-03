Faits divers : 257 amendes en une semaine

LUXEMBOURG - Les forces de l'ordre n'ont pas chômé la semaine passée. Elles ont dressé 166 PV pour utilisation du téléphone en roulant, 181 pour défaut de port de la ceinture et enfin 10 PV pour des sièges enfants absents. La prochaine campagne aura lieu pendant carnaval et portera sur l'alcool et la vitesse.