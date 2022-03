26 000 euros pour un nez raté

Un chirurgien esthétique parisien a été condamné à payer un total de 26 000 euros pour avoir raté le nez d’une de ses patientes. Mécontente de son nez trop gros et victime d’une gêne respiratoire, une femme d’une trentaine d’années était allée consulter un chirurgien qui, en janvier 2004, avait procédé à une rhinoseptoplastie.

Mais après cette chirurgie correctrice, des déformations nasales étaient apparues, contraignant la patiente à subir deux nouvelles interventions. Elle a alors assigné le premier chirurgien en responsabilité. Le TGI de Paris a reconnu le résultat inesthétique, un nez «disproportionné» et «dévié», et une gêne respiratoire plus importante.