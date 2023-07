27 grandes surfaces luxembourgeoises vont devenir des «Leclerc»

E.Leclerc est sur le point de reprendre le parc de magasins Cora, Match et Smatch au Luxembourg, après la signature d'un accord avec le groupe Louis Delhaize. Selon un communiqué conjoint transmis jeudi, deux hypermarchés et 25 supermarchés et magasins de proximité sont concernés sur le territoire du Grand-Duché. Le changement devrait être effectif «au dernier trimestre 2023».