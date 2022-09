Chine : 27 morts dans un accident de bus

Vingt-sept personnes sont mortes dimanche dans un accident de bus dans le sud-ouest de la Chine, le plus meurtrier dans le pays depuis le début de l’année, a annoncé la police. L’accident s’est produit sur une autoroute de la province rurale de Guizhou lorsque le véhicule transportant 47 personnes au total «s’est renversé sur le côté», a indiqué la police dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux. Les vingt autres personnes sont soignées pour des blessures et les secours ont été dépêchés sur les lieux, a ajouté la police, sans donner plus de détails.