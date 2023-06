Catastrophe ferroviaire: 275 morts en Inde, le bilan revu à la baisse

Des trains de voyageurs et de marchandises circulent à nouveau lundi sur le site de la pire catastrophe ferroviaire de ces dernières décennies en Inde, dont le nombre de morts a été revu à la baisse.

La cause de la collision entre trois trains vendredi soir près de Balasore, dans l'Etat d'Odisha (est), qui a fait près de 300 morts et plus d'un millier de blessés, a été identifiée par les autorités comme étant liée à un problème dans le système d'aiguillage.