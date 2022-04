Présidentielle - 28 000 Français du Luxembourg appelés aux urnes

Qui sera le président de la République de nos voisins français? Les électeurs de l'Hexagone choisissent les deux finalistes ce dimanche 10 avril. Et les Français du Luxembourg sont, bien sûr, aussi invités à exprimer leur choix. Et cette fois, ils le feront dans un lieu inédit: Luxexpo-The Box, au Kirchberg. Jusqu'ici, le scrutin était organisé au lycée Vauban, qui a quitté le Limpertsberg pour la Cloche d'or depuis la dernière élection.

Cette fois, «au lycée français, ça posait problème au niveau de l'accueil des véhicules, il y aura plus de bureaux de votes, on passe de 17 à 21, c'est un peu juste», indique-t-on à l'ambassade de France, qui organise l'élection au Luxembourg. D'autant que l'établissement doit accueillir les élèves dès le lundi matin. Si le hall Victor-Hugo a un temps été envisagé, le centre de vaccination puis les problèmes de plafond n'ont pas permis que ça se fasse.

Une centaines de volontaires mobilisés

Les autorités se sont donc tournées vers Luxexpo-The Box, où un scrutin avait déjà été organisé l'année dernière. Si 28 000 électeurs sont appelés aux urnes (27% de plus qu'en 2017), les organisateurs espèrent 18 000 votants, en se basant sur la participation au premier tour de 2017. Les bureaux de vote seront ouverts, dimanche, de 8h à 19h. Ceux qui veulent voter par procuration peuvent introduire une demande jusqu'au vendredi précédent le scrutin. «Ça se fait par mail, maintenant. On a deux agentes qui s'en occupent», indique-t-on à l'ambassade. De plus, la ville d'Esch-sur-Alzette met à disposition, ce mercredi, un bureau pour les électeurs français souhaitant faire une procuration. Il sera ouvert au 145, rue de l'Alzette, à Esch, de 9h à 12h et 13h à 15h30.