Dylan Pereira : «Il faut être relax dans la voiture, même à 280 km/heure»

La séquence du 13 octobre

En tant que pilote automobile professionnel, la concentration est importante. «Pour cela, il faut être relax dans la voiture, même lorsqu'on roule à 280 km/heure», explique Dylan Pereira. La vitesse moyenne sur une course de Porshe Supercup est de 180 km/h. «Il est difficile ensuite de se réhabituer à circuler sur une route à 90 km/h, sourit le pilote luxembourgeois. J'ai alors l'impression de ne pas avancer».

Dylan Pereira voyage beaucoup dans le cadre de son métier. On lui parle du Luxembourg, qui n'est pas très connu. «Même en Allemagne, des personnes me disent qu'ils ne savent pas où est le Grand-Duché, s'étonne le champion automobile. Je n'imagine même pas en Amérique».

Dylan Pereira ne peut pas s'entraîner au Luxembourg. «Je ne peux pas rouler à Colmar Berg, ni à Mondercange (on ne peut pas s'y exercer en kart de compétition), précise-t-il. Je m'entraîne sur les circuits de compétition à l'étranger, pour parfaire les réglages de voiture et aller chercher les derniers millièmes de seconde».

Le pilote se définit par la ténacité. «Je veux arriver à mon but, quoi qu'il arrive», conclut-il.

La séquence du 12 octobre

Dylan Pereira rêve de rejoindre le championnat d'Hypercars en 2023. Comment devenir un pilote professionnel? «Il faut être sportif, athlétique, explique le pilote luxembourgeois de 25 ans. Il faut aussi savoir s'adapter à toutes les conditions (météo, voiture). De plus, il est nécessaire d'être à l'aise dans les médias et dans l'utilisation des réseaux sociaux, car l'aspect marketing est important».

En tant que sportif de haut niveau, Dylan Pereira explique qu'il s'autorise à faire la fête hors saison, en hiver. Sa couleur préférée est le rouge. S'il était un patron de food-truck, il vendrait des pizzas et des burgers.

«La chanson ''I'm Good'' de David Guetta et Bebe Rexha est idéale pour faire la fête»

La séquence du 11 octobre

Le pilote brésilien Ayrton Senna, mort à la suite d'un accident lors d'un Grand Prix de Formule 1, est l'idole de Dylan Pereira. «Ayrton Senna dit qu'il fallait se fixer des objectifs dans la vie, et de voir toujours plus grand lorsque l'un d'entre eux était atteint, indique Dylan Pereira. J'essaie de m'inspirer de cela». Après sa victoire à la Porsche Supercup, le pilote luxembourgeois estime avoir franchi un palier. «Cela va m'ouvrir des portes», estime-t-il.

Le métier de pilote automobile est dangereux. «J'essaie de ne pas y penser, sinon je roulerai trop doucement, sourit Dylan Pereira. De plus, ma voiture de compétition comprend une carrosserie plus robuste, elle est plus sécurisée qu'une voiture de route».